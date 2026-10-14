3 detinguts per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home a Barcelona aquest dilluns

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al districte de Nou Barris, a Barcelona, dilluns a la matinada.
Segons han informat fonts del cos a Europa Press, les detencions es van efectuar el mateix dilluns al migdia.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) manté el cas sota secret de les actuacions.
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Cap a les 2.00, la policia va rebre l'avís d'una agressió comesa presumptament per un grup de persones contra un home.
Allà van localitzar una persona ferida, que va morir malgrat les maniobres de reanimació practicades per la policia i després pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).