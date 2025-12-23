3 detinguts per la seva presumpta relació amb la mort d'un home a Molins de Rei (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns a la nit tres homes a Sant Feliu i Torrelles de Llobregat per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home a Molins de Rei (Barcelona) diumenge a la matinada.
Segons informa la policia catalana en un missatge a X recollit per Europa Press, la detenció es va produir poques hores després dels fets, quan la víctima va ser atacada amb una arma blanca.
Cap a les 4 hores els Mossos van rebre un avís en el qual s'informava d'una persona estesa a terra sense vida a la via pública.
Efectius dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Molins i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins al lloc dels fets i van confirmar que hi havia una persona morta amb signes de violència.
La DIC de la Regió Policial Metropolitana Sud (RPMS) es va fer càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies del fets.