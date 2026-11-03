3 detinguts relacionats amb un cultiu de 3.599 plantes de marihuana a Gurb

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut 3 persones a Gurb (Barcelona) com a presumptes autors de delictes relacionats amb el tràfic de drogues i la defraudació de fluid elèctric i ha desmantellat un cultiu de 3.599 plantes de marihuana, segons ha informat en un comunicat aquest dimarts.
Fonts policials han explicat a Europa Press que el dispositiu es va efectuar el dimecres 28 d'octubre després d'una investigació a principis de juny, quan els agents van detectar una olor intensa de marihuana prop d'un immoble de grans dimensions a la localitat.
En l'entrada i escorcoll van trobar 3.599 plantes en diferents estances de l'habitatge i dos magatzems annexos, que van donar un pes de més de 220.000 quilos, amb un valor en el mercat negre de 406.311 euros, tot i que en la venda a la menuda s'enfilaria fins als 1.500.000 euros.
La policia precisa que es tractava d'una plantació il·legal amb un elevat grau de professionalització, allunyada d'un cultiu domèstic, i dissenyada per mantenir una producció continuada durant tot l'any.
La infraestructura disposava d'avançats nivells de control ambiental, extracció d'aire, una instal·lació elèctrica estructurada i mecanismes d'automatització propis d'explotacions tecnificades, entre els quals destaquen un sistema de reg controlat i temporitzadors elèctrics associats a la il·luminació artificial, tot plegat connectat clandestinament a la xarxa pública de subministrament elèctric.
Segons l'informe elaborat per la companyia elèctrica, que va anul·lar la connexió il·legal, el frau del fluid elèctric s'ha estimat en aproximadament 99.000 euros.
TRES DETINGUTS
Durant l'escorcoll es va detenir dues persones que feien les funcions de 'jardiners' del cultiu i que en el moment de l'entrada dormien a l'interior de l'immoble.
Posteriorment, es va detenir a Tordera (Barcelona) una tercera persona, presumptament responsable de la plantació i encarregada de les tasques de vigilància i control, i també dels treballadors que cultivaven la marihuana.
Els investigadors apunten que els responsables van fer servir documentació falsa per llogar l'immoble i, dels tres detinguts, dos han ingressat a presó provisional i un altre ha quedat en llibertat amb mesures cautelars.