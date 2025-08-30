4 detinguts per robatoris amb força a cases de l'Urgell i la Segarra (Lleida)

LLEIDA 30 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres dos homes i dues dones de 29 a 39 anys com a presumptes autors de quatre robatoris amb força a cases de l'Urgell i la Segarra (Lleida), informen aquest dissabte en un comunicat.
Des de finals d'abril fins a juliol va haver-hi dos robatoris a Ciutadilla i dos més a Sant Ramon, en segones residències on van forçar els accessos i es van portar objectes de valor, incloses peces de col·leccionisme.
La policia, que no descarta noves imputacions, els va detenir en els seus dos domicilis d'un mateix edifici a Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), on es van trobar objectes robats, i divendres van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.