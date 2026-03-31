2 detinguts per robar maquinària valorada en 44.000 euros i un camió de l'empresa a Barcelona

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -
Agents de la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra del districte de Sant Martí de Barcelona van detenir el 25 de març dos homes a Olivella i Cubelles (Barcelona) per presumptament robar maquinària valorada en 44.000 euros i un camió de la mateixa empresa a la capital catalana, informen en un comunicat aquest dimarts.
La investigació se centrava en que els autors van accedir a les instal·lacions, van carregar el material (màquines de soldadura) en un camió de la mateixa empresa i se'l van emportar.
Posteriorment, els investigadors van aconseguir localitzar els dos homes i van poder situar on s'emmagatzemava la mercaderia robada, per la qual cosa es van practicar dues entrades i escorcolls en aquests municipis amb agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro).
En els escorcolls es va recuperar part del material robat, 11 telèfons mòbils, dos inhibidors, dues credencials de la Policia Nacional falses, diners i altres objectes d'interès per a la investigació.
Finalment, els autors, amb 34 i 17 antecedents respectivament, van passar a disposició judicial el 27 de març.