2 detinguts per robar joies valorades en més de 8.500 euros en una joieria de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un robatori amb força en una joieria del districte de Gràcia de Barcelona, on van sostreure joies valorades en 8.530 euros, segons han informat aquest dissabte en un comunicat.
Els fets van ocórrer el passat 8 de maig en un establiment del carrer Gran de Gràcia, on van aprofitar un descuit de la dependenta per obrir una vitrina i endur-se diverses peces, mentre un vigilava i l'altre manipulava els tancaments, arribant fins i tot un d'ells a entrar de nou minuts després per emportar-se més joies.
Gràcies a les càmeres de seguretat i a les declaracions de diversos testimonis, els investigadors van identificar el vehicle utilitzat en la fugida i van localitzar el seu propietari, que havia cedit el cotxe dies abans a una dona, un fet clau per identificar als dos sospitosos.
Els detinguts tenien antecedents per fets similars a Reus (Tarragona), Tarragona, Girona i altres punts d'Europa, mentre que l'home tenia en vigor una ordre europea de detenció emesa per Luxemburg per un robatori amb força en un habitatge, a més de requisitorias d'Àustria i França.
La investigació segueix oberta per determinar si els dos detinguts estan relacionats amb altres robatoris de característiques similars comesos a Catalunya.