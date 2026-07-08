2 detinguts per robar 2 escultures valorades en 235.000 euros a Barcelona

BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) ha detingut 2 persones per presumptament robar 2 escultures, una de les quals d'Eduardo Chillida, valorades en 235.000 euros a dues galeries d'art de la ciutat, i la policia barcelonina les ha recuperat, ha pogut saber Europa Press.
Segons ha avançat 'La Vanguardia', els robatoris es van produir dilluns i dimarts, i els sospitosos van ser arrestats poc després.
Una de les obres és la peça 'Lurra G20' de Chillida, valorada en més de 225.000 euros, i l'altra és 'Giant of the Salt Small' de Coderch&Malavia, que costa més de 10.500 euros.
Una patrulla de la GUB va localitzar dimarts cap a les 11 a l'avinguda Diagonal amb Roger de Flor, al districte de l'Eixample, 2 persones que coincidien amb la descripció dels presumptes autors i que fins i tot duien la mateixa indumentària que en el moment del robatori.
La primera galeria, que va denunciar el robatori el mateix dimarts, es troba al carrer Consell de Cent, i la segona, que ho va fer dilluns, està situada als baixos d'un hotel al passeig de Gràcia.
Els agents van detenir les dues persones per aquests robatoris i van tornar les obres d'art gràcies a la col·laboració d'un dels arrestats.