2 detinguts per robar diners dins un cotxe i fugir de manera temerària a Riudellots

GIRONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 17 d'octubre dos homes --un d'ells menor d'edat-- per presumptament robar una bossa amb diners en efectiu i documentació a l'interior d'un vehicle aparcat en una àrea de servei a Riudellots de la Selva (Girona), a més de fugir de manera temerària per l'AP-7 fins a Llinars del Vallès (Barcelona), on van ser arrestats.
Els fets es van produir cap a les 03.00 hores quan la víctima va alertar que mentre dormia dins el cotxe, dos homes van trencar una finestra i li van robar diners i documentació, i els agents van iniciar la persecució per l'AP-7, on els lladres van canviar de manera sobtada de carril i ignoraven les indicacions policials, informen en un comunicat aquest dimarts.
En aturar el cotxe, els agents hi van trobar eines utilitzades per forçar cotxes, dos telèfons mòbils i les claus d'un altre vehicle, raó per la qual un d'ells ha passat a disposició judicial, mentre que el menor compareixerà davant la Fiscalia de menors quan sigui requerit.