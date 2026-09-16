5 detinguts per 3 presumptes robatoris violents en una benzinera de Vilafranca

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 homes i 1 dona com a presumptes autors de tres delictes de robatori amb violència i intimidació a la mateixa benzinera de Vilafranca del Penedès (Barcelona) en un període de tres setmanes entre el 22 d'agost i el 5 de setembre, informen en un comunicat aquest dimecres.
En el primer assalt hi van participar dos homes, mentre que en el segon els autors van ser tres persones i en el tercer robatori hi van intervenir novament dos homes (amb un dels arrestats present en els 3 robatoris).
El 'modus operandi' sempre era el mateix: els autors arribaven a la benzinera amb un vehicle, accedien a l'interior de l'establiment i amenaçaven el treballador amb un ganivet, sostreien diners en metàl·lic i diversos productes i fugien.
Després de la investigació, els Mossos van localitzar i detenir els acusats els passats 8 i 9 de setembre i a tots els detinguts els consten antecedents policials per fets de la mateixa tipologia.
Tres dels arrestats acumulen sis detencions policials, la dona detinguda té 13 antecedents i, un altre dels detinguts, 24 detencions per part dels Mossos d'Esquadra.
Tots els arrestats van passar a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de Vilafranca del Penedès (Barcelona).