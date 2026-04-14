4 detinguts per presumptament robar amb violència en una empresa de Golmés (Lleida)

LLEIDA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos van detenir divendres passat quatre persones, de les quals dos menors d'edat, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència en una empresa de Golmés (Lleida) i pertinença a grup criminal, informen aquest dimarts en un comunicat.
El robatori va ser el mateix divendres, quan un treballador de l'empresa va veure que una furgoneta amb quatre ocupants anava carregada amb palets de fusta que guardaven al recinte, però no els va poder aturar perquè van provar d'agredir-lo amb un pal.
Després que el treballador truqués al 112, els agents van localitzar el vehicle a l'autopista a l'altura de Tàrrega (Lleida) i, després de diverses maniobres temeràries amb la furgoneta, els van aconseguir detenir.
Entre els quatre lladres --un d'ells amb 44 cotxes al seu nom-- acumulen 70 antecedents policials, i és probable que es tracti d'un grup provinent de Barcelona que es desplaça amb aquests cotxes per tot Catalunya per cometre delictes.
Els dos homes van passar a disposició judicial diumenge, mentre que un dels menors va ser entregat a la seva mare, que es va presentar a la comissaria de Mollerussa (Lleida), i l'altre, en no localitzar cap familiar, va ingressar en un centre de menors, però es va escapar poc després.