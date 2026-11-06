3 detinguts per presumptament cultivar marihuana en una masia a Vallcebre (Barcelona)

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 2 de novembre 3 homes que presumptament cultivaven marihuana en una masia de Vallcebre (Barcelona), on s'hi van localitzar 512 plantes i una "complexa" instal·lació per afavorir el cultiu, informa la policia catalana en un comunicat aquest divendres.
Durant el mes de setembre, els Mossos van tenir coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana i, al llarg de diverses setmanes, els investigadors han realitzat diverses gestions a la zona per recollir indicis i corroborar l'existència de la plantació.
El 2 de novembre, mentre els agents realitzaven tasques d'investigació als voltants de la finca, van observar tres homes que accedien i sortien reiteradament de l'immoble.
Quan van abandonar el lloc en un vehicle, els investigadors els van interceptar per identificar-los i fer les comprovacions pertinents, en l'escorcoll del cotxe, van localitzar tres bosses de grans dimensions amb fulles de marihuana i restes de plantes.
L'endemà, els investigadors van realitzar una entrada i registre i a l'interior hi van localitzar un espai dedicat al cultiu, amb un total de 512 plantes.
Els detinguts van passar el 4 de novembre a la disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Berga (Barcelona).