2 detinguts per un 'narcoassalt' a Tordera (Barcelona), un d'ells ferit per arma de foc

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones que presumptament van fugir després d'un 'narcoassalt' en una plantació de marihuana indoor a Tordera (Barcelona), en el qual un d'ells va resultar ferit per arma de foc, segons informen fonts policials a Europa Press i ha avançat 'El Caso'.
L'incident es va produir diumenge cap a les 4.30, els Mossos van ser informants de la fugida d'un vehicle i, juntament amb la policia local, van iniciar un seguiment fins a la C-66 a l'altura de Celrà (Girona).
En aturar el vehicle, els agents van veure que un dels dos ocupants estava ferit, per la qual cosa va ser derivat a un centre hospitalari.
Les investigacions van constatar que l'incident estava relacionat amb una plantació de marihuana en un domicili de Tordera.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha assumit el cas per esclarir els fets.