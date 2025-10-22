2 detinguts per l'intent de robatori en una joieria d'unes galeries comercials de Girona

GIRONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a 2 presumptes lladres per l'intent de robatori en una joieria d'unes galeries comercials de Girona després de foradar la paret d'un local buit des de l'exterior per evitar el sensor d'alarma.
Després dels cops, uns ciutadans van donar avís al cos, els agents del qual van sorprendre als presumptes delinqüents en el lloc dels fets, han informat aquest dimecres en una publicació a 'X' recollida per Europa Press.
En veure als policies, els detinguts van fugir corrent i van tirar guants i lots frontals sota un cotxe, tot i que finalment van ser interceptats i detinguts per robatori amb força.