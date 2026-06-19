2 detinguts per furtar mòbils i cadenes a porteries de Barcelona fent servir gas pebre

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat 11 de juny 2 homes de 26 i 33 anys com a presumptes autors de 7 delictes de robatori amb violència a Barcelona, per furtar telèfons mòbils i cadenes d'or a l'interior de porteries fent servir gas pebre.
Les víctimes eren homes d'entre 25 i 77 anys i els fets investigats van tenir lloc als districtes d'Horta, Sants-Montjuïc, Sant Andreu i Nou Barris de la capital catalana, a més de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) entre el 12 d'abril i el 5 de juny d'aquest any, informa el cos en un comunicat aquest divendres.
Les denúncies de les víctimes que descrivien el mateix modus operandi, la descripció coincident que facilitaven els afectats i les imatges de les càmeres de videovigilància van facilitar la investigació.
A més a més, durant la detenció i l'escorcoll es van trobar dos pots de gas pebre entre les pertinences dels detinguts.
Els detinguts van passar a disposició judicial el passat 13 de juny i, segons ha apuntat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un missatge a X, es va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança per a tots dos.