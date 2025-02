Detinguts per fugir d'un control i portar droga valorada en 32.900 euros a la província de Girona

GIRONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 14 de febrer dos homes a la Vall d'en Bas, a la província de Girona, per fugir d'un control policial i portar 4 quilos d'haixix valorats en 32.900 euros.

En un comunicat aquest dilluns, han explicat que els fets van passar el mateix divendres a la carretera C-37, on els agents havien establert un control per prevenir delictes a la zona.

Cap a les 19.30 hores, els agents van veure un cotxe que s'acostava i, en indicar al conductor que s'aturés, "va accelerar i va fugir del lloc a gran velocitat".

Els agents van seguir el vehicle i van veure que el copilot tirava per la finestreta del cotxe una bossa de "grans dimensions", tot i que pocs quilòmetres més endavant els Mossos d'Esquadra van aturar el vehicle i van identificar els dos homes que hi havia a l'interior.

A la bossa van trobar 4,8 quilos d'haixix, per la qual cosa els ocupants del vehicle van ser detinguts per un delicte contra la salut pública, tot i que també per resistència, desobediència als agents i, el conductor, per un delicte contra la seguretat viària per conducció temerària.