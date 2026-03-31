4 detinguts per dirigir dos punts de venda de drogues en un edifici de Sant Feliu (Girona)

GIRONA 31 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat quatre persones a Sant Feliu de Guíxols (Girona) per dirigir dos punts de venda de drogues en un bloc de pisos, segons han informat aquest dimarts a través d'un comunicat.
Durant la investigació, que va començar al febrer, els agents van detectar entrades i sortides constants i ininterrompudes del bloc en qüestió; per això van prendre la decisió d'entrar als dos pisos divendres passat.
En la intervenció, van detenir els dos homes, que tenen antecedents, i les dues dones que dirigien aquests dos punts de venda connectats entre si, ja que, segons el comunicat, s'enviaven els consumidors habituals d'un pis a l'altre.
Van intervenir una bossa de cabdells de marihuana, bosses amb cocaïna, peces d'haixix i una bàscula de precisió, a més d'altres objectes com un trepant, una serra, mòbils, un ordinador, una càmera de vídeo, rellotges, joies, 240 euros en efectiu o un subfusell d'aire comprimit.
A tres dels detinguts, de 41, 46 i 44 anys, se'ls acusa d'un presumpte delicte contra la salut pública i al quart, de 49 anys, d'un delicte contra la salut pública i un delicte d'encobriment, tots ells van passar a disposició judicial dissabte passat.