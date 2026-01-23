4 detinguts per cultivar 796 plantes de marihuana i 90 quilos de cabdells a Sallent

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 20 de gener una dona i tres homes per presumptament cultivar 796 plantes de marihuana i gairebé 90 quilos de cabdells, alguns ja empaquetats, en una nau situada a Sallent (Barcelona), informen en un comunicat aquest divendres.
Després de diverses indagacions, la policia catalana va fer una entrada i escorcoll a la nau, on van trobar dues habitacions amb una gran quantitat de plantes tallades en procés d'assecat, a més d'algunes en fase de floració, i a l'interior també hi havia els autors, que feien servir un forat a terra per connectar-se al subministrament elèctric de manera il·legal.
Finalment, tots quatre van passar a disposició judicial, i en aquesta mateixa nau els Mossos van desmantellar una plantació el juliol del 2023 amb 2.331 plantes i tres detinguts.