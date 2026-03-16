4 detinguts per cultivar 420 plantes de marihuana a Barberà i Sabadell

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir entre el 10 i 13 de març tres homes i una dona per la seva presumpta relació amb un cultiu desmantellat de 420 plantes de marihuana distribuïdes en un local de Barberà del Vallès i en un pis a Sabadell (Barcelona), informen en un comunicat aquest dilluns.
Les entrades i escorcolls van començar el dia 10, quan va ser detinguda la dona, i posteriorment els tres homes, després que els tècnics de la companyia elèctrica corroboressin que en total van defraudar uns 26.000 euros de llum després d'enganxar-s'hi il·legalment.
Tres dels detinguts van quedar en llibertat després de declarar a comissaria, mentre que l'altre va passar a disposició judicial.