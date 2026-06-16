2 detinguts per agredir un vigilant de Rodalies la nit de Sant Joan del 2025

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van aconseguir detenir el 5 de juny un home de 30 anys per presumptament ferir amb un matxet un vigilant de seguretat de l'estació de Rodalies de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) la nit de Sant Joan del 2025, fets en els quals també va participar un segon sospitós que va robar les motxilles dels vigilants.
Els membres de seguretat de l'estació acabaven el torn quan un dels atacants va treure un matxet, va agredir un dels vigilants i li va provocar ferides molt greus a la mà esquerra que va acabar amb una amputació parcial a l'Hospital de Bellvitge, informa la policia catalana en un comunicat aquest dimarts.
Després dels fets, els autors van sortir corrents de la zona travessant les vies, i els investigadors van poder captar imatges seves gravades amb les càmeres de seguretat.
COL·LABORACIÓ CIUTADANA
La policia catalana va publicar el febrer d'aquest any les imatges dels dos autors per demanar la col·laboració ciutadana i així localitzar-los i detenir-los.
De fet, poques hores després de difondre el seu rostre, la Unitat d'Investigació va rebre moltes informacions valuoses per poder resoldre el cas i arrestar els sospitosos.
Així, un dels dos autors va ser detingut el 9 de març, si bé el 5 de juny va ser arrestat el segon i autor de l'agressió, a qui li constaven 13 antecedents policials i ja ha passat a disposició judicial.