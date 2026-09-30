3 detinguts a Parlavà (Girona) per presumptament robar una bossa de mà i retirar 500 euros d'un caixer

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir a Parlavà (Girona) el passat 25 de setembre 3 homes per presumptament robar la bossa de mà a una dona i posteriorment extreure 500 euros del banc amb la seva targeta, informen en un comunicat aquest dimecres.
Els fets van passar cap a les 11 hores a Celrà (Girona), però abans la víctima havia denunciat aquell mateix matí que mentre retirava diners del banc es va adonar que dos homes l'observaven, si bé no hi va donar més importància i se'n va anar a comprar el pa.
Quan sortia del local, se li va acostar un cotxe i el conductor la va distreure, moment en què un altre home va aprofitar la distracció per robar-li la bossa i després pujar al vehicle.
La dona va denunciar que li van robar la bossa amb la cartera, documentació, targetes bancàries i 600 euros en efectiu que havia extret del banc.
Els Mossos van aconseguir aturar el cotxe en direcció a la Bisbal d'Empordà (Girona) i van detenir els tres autors dels fets, i les investigacions han constatat que després del furt van retirar 500 euros del banc i van provar d'extreure'n 1.200 més sense èxit.