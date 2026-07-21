3 detinguts a Palafrugell (Girona) per formar parelles de fet il·legals per obtenir la residència

GIRONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional i la policia local de Palafrugell (Girona) han detingut 3 persones per la seva presumpta implicació en una trama de parelles de fet fraudulentes per obtenir permisos de residència, segons han informat aquest dimarts en un comunicat.
La investigació va començar a l'abril després que la Subdelegació del Govern central a Girona informés sobre la documentació presentada per dues parelles de fet per regularitzar la seva situació administrativa de ciutadans estrangers, a partir de la qual la policia local del municipi va iniciar les perquisicions.
Els agents van detectar diverses irregularitats en la documentació, com faltes d'ortografia i discrepàncies amb els formularis originals, a més de comprovar que una de les dones ja havia formalitzat anteriorment altres parelles de fet a diferents municipis.
Un informe elaborat per la policia local va confirmar la falsedat dels documents analitzats, la qual cosa va permetre identificar els presumptes implicats i detenir tres ciutadans.
Els investigadors van emetre una ordre contra una quart investigat que no va poder ser localitzat, mentre que la Policia Nacional ha remès l'atestat al jutjat de la Bisbal d'Empordà (Girona).