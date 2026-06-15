Detinguts 3 multireincidents a Tarragona per robatoris amb força i furt a tot Catalunya

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
El grup va provar de robar palets valorats en prop de 10.900 euros
TARRAGONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat a Valls (Tarragona) tres delinqüents multireincidents, de 48, 58 i 59 anys, com a presumptes autors de dos robatoris amb força i tres delictes de furt a tot Catalunya, segons han informat aquest dilluns en un comunicat.
Les detencions es van produir cap a les 14.00 hores a la carretera del Pla de Valls (Tarragona) arran d'una investigació que havia detectat l'activitat d'un grup criminal format per quatre homes especialitzat en el robatori de palets en polígons industrials de Catalunya.
Abans, una investigació de la Unitat d'Investigació de la comissaria del Vendrell (Tarragona) havia esclarit dos fets a Santa Coloma de Queralt i Alcover (Tarragona), on els sospitosos van provar de sostreure centenars de palets de diferents empreses.
En un dels casos, ocorregut el 30 de maig, els agents van interceptar dues furgonetes carregades amb 170 palets valorats en uns 2.700 euros quan es dirigien cap a l'AP-2, i posteriorment van comprovar que havien estat robats hores abans.
En l'altre, comès el 9 de juny, els treballadors d'una empresa van retenir dos dels sospitosos quan provaven d'endur-se un centenar de palets valorats en més de 2.000 euros, mentre que dos implicats més van aconseguir fugir saltant una tanca.
Els Mossos han relacionat el grup amb cinc fets més ocorreguts entre el 7 de maig i el 4 de juny, en què presumptament van sostreure desenes de palets de fusta i plàstic o van provar de fer-ho en instal·lacions industrials i logístiques, valorats en prop de 10.900 euros.
Segons la policia catalana, els sospitosos feien servir la mateixa furgoneta i seguien un mètode similar: mentre un vigilava, els altres tres carregaven ràpidament els palets amb aparent normalitat per no aixecar sospites i al·legant que estaven recollint cartró quan eren preguntats.
Els Mossos mantenen oberta la investigació per localitzar més persones implicades en el grup, els integrants del qual acumulen nombrosos antecedents policials i, en el cas dels tres detinguts, sumen prop de 140 fets delictius.