Detinguts 2 multireincidents per cometre 2 robatoris amb força a Lleida

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 16 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns dos multireincidents, de 31 i 38 anys, com a presumptes autors de 2 robatoris amb força a Lleida, ha informat aquest dimarts la policia catalana en un comunicat.
El primer ha estat detingut per trencar la finestra d'un cotxe i robar diferents objectes de l'interior el passat 22 d'abril, en el que suposa la seva 23a detenció des del 2025 per delictes del mateix tipus.
L'altre va robar la caixa registradora d'un establiment comercial dissabte, amb 70 antecedents i 14 detencions acumulats des del febrer per delictes contra el patrimoni.