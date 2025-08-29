Detinguts a Montblanc (Tarragona) 3 membres d'un grup criminal després d'una persecució per la A-2

TARRAGONA 29 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Montblanc (Tarragona), després d'una persecució policial per la A-2, a 3 homes de 21, 24 i 55 anys com a presumptes autors d'un robatori amb força a la comarca del Pla d'Urgell (Lleida) i per pertinença a organització criminal, ha informat el cos policial en un comunicat aquest divendres.
El dimarts 26 d'agost, cap a les 12.30 hores, en un control de tràfic en la LV-3344 entre Ivars d'Urgell i Castellserà (Lleida), els Mossos van detectar a un vehicle d'alta gamma i matrícula estrangera que, en veure als agents, va fer un canvi de sentit i va fugir a tota velocitat, sense que poguessin donar-li abast.
En paral·lel, van rebre una alerta per un robatori amb força pocs minuts abans a un domicili d'Ivars d'Urgell, en el qual els presumptes lladres van ser sorpresos pels veïns mentre forçaven una porta.
El vehicle va ser localitzat cap a les 13.00 hores en l'accés a l'AP-2 a Lleida, però va emprendre una fugida, saltant-se est i un altre control policial a les Borges Blanques (Lleida) i ignorant les reiterades indicacions dels agents perquè es detingués.
Els mossos van iniciar un seguiment per l'autopista, però els fugitius van impactar deliberadament el vehicle contra el cotxe policial per intentar expulsar-ho de la via, encara que cap a les 13.50 finalment van ser interceptats a l'altura de Montblanc i detinguts.
Als 3 detinguts --que formen part d'un grup criminal assentat en el Camp de Tarragona-- se'ls atribueix un delicte de robatori amb força; al conductor del vehicle, a més, se li sumen delictes de conducció temerària, danys i atemptat contra agents de l'autoritat.