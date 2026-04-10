2 detinguts a Molló per robar joies a dues dones grans amb el mètode de la "mimosa"

GIRONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 8 d'abril a Molló (Girona) dues persones per presumptament robar joies a dones grans amb el mètode de la "mimosa", que consisteix a distreure aquest tipus de víctima mantenint-hi contacte d'una manera afectuosa i, fins i tot, fer-los creure que es coneixen per aprofitar el contacte físic i robar-los-hi.
El primer furt es va cometre a Ripoll (Girona) quan l'autora, després de fer una pregunta a la víctima, li va agafar la mà i va aprofitar per robar-li uns anells que portava, informen els Mossos en un comunicat aquest divendres.
El segon es va produir una hora més tard a Sant Pau de Segúries (Girona) quan la víctima passejava amb el gos i una dona li va fer dos petons i li va robar una cadena d'or del coll.
La policia catalana va saber que els dos sospitosos havien intentat cometre més furts a Campdevànol, Sant Joan de les Abadesses i Camprodon, però finalment sense èxit.
Després de l'avís, els agents van iniciar la recerca fins que van ser localitzats cap a les 13.00 hores circulant amb un vehicle per la C-38 a l'altura de Molló.
Finalment, van ser identificats i detinguts i han passat a disposició judicial aquest divendres.