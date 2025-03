Nou detinguts a la Mina de Sant Adrià de Besòs després del tiroteig del 7 de gener

SANT ADRIÀ DE BESÒS (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

Els Mossos d'Esquadra han detingut 9 persones per la seva presumpta relació amb el tiroteig del 7 de gener al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) el 7 de gener.

En unes declaracions als mitjans aquest dilluns, el cap de la comissaria de Badalona (Barcelona), l'intendent Alfons Sàrries, ha detallat que uns 350 efectius de la policia catalana han efectuat des de les 6.00 hores 10 entrades i escorcolls i han confiscat 9 armes de foc, a més de detenir les 9 persones.

A més a més, ha dit que, paral·lelament s'ha establert un altre dispositiu contra una organització criminal assentada al barri que suposadament traficava amb cocaïna i heroïna.

En aquest segon dispositiu, s'ha detingut 2 persones; s'han fet 4 entrades i escorcolls i s'ha intervingut una plantació de marihuana.

Arran del tiroteig del 7 de gener, els agents van treballar per garantir la seguretat integral al barri, amb patrullatges als punts "més crítics" de la ciutat; controls per evitar que la ciutadania portés armes i drogues, i es va obrir una investigació per detenir els presumptes autors del tiroteig.