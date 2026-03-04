4 detinguts i més de 600 identificats al Baix Penedès (Tarragona) contra la multireincidència

TARRAGONA 4 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van desplegar entre el 15 de gener i el 28 de febrer en onze municipis del Baix Penedès (Tarragona) un pla contra la multireincidència que s'ha saldat amb 4 detinguts per diferents delictes i 623 persones identificades, prop d'un centenar amb antecedents policials.
Els agents hi van invertir prop de 400 hores de patrullatge, van organitzar fins a 133 controls específics de pas i van detenir 4 homes: un per transportar 1,8 quilos de marihuana a Bellvei, un altre per conduir sense carnet i fugir d'un control policial a l'Arboç i dos més per furts a la Bisbal del Penedès (Tarragona), informen en un comunicat aquest dimecres.
Es van tramitar un total de 184 denúncies per infraccions de trànsit durant el desenvolupament del pla policial.
D'altra banda, durant la inspecció de quatre establiments els agents van detectar fins a 30 infraccions administratives diferents, que van requerir la Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA) dels Mossos juntament amb les policies locals, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, i funcionaris d'Inspecció de Treball.
També es van denunciar 16 persones per tinença d'armes blanques a la via pública i assenyalen que, durant el període de vigència de l'operatiu, els fets contra el patrimoni es van reduir en gairebé un 16%.