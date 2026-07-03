Detinguts 5 menors per una agressió homòfoba a Mataró (Barcelona) la matinada del 21 de juny

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 30 de juny 5 menors com a responsables d'una presumpta agressió homòfoba a Mataró (Barcelona) la matinada del 21 de juny, informen en un comunicat.
Els fets es van produir a les festes d'un barri de la ciutat quan la víctima va ser increpada per un grup de joves després de fer-se un petó amb un altre noi.
Els agressors van seguir la víctima i el van agredir a la ronda de Sant Oleguer, tirant-lo a terra i colpejant-lo mentre l'insultaven.
Dies més tard i després de diverses investigacions, els agents van detenir 5 menors com a autors d'un delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques, a més d'un delicte lleu de lesions.
Els arrestats van passar a disposició de la Fiscalia de Menors.