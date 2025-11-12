Detinguts 3 menors per una agressió amb arma blanca a un altre jove al barri del Guinardó de Barcelona

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut tres menors per presumptament agredir amb una arma blanca un altre jove de 16 anys al barri del Guinardó de Barcelona el passat 22 d'octubre.
Segons ha avançat Betevé i confirmen fonts policials a Europa Press, l'agressió es va produir cap a les 00.15 hores al carrer Mascasanovas, i el menor ferit va haver de ser traslladat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital.
La detenció s'ha produït per la seva relació amb el robatori violent, motiu pel qual la policia catalana descarta qualsevol altra motivació, com ara un enfrontament entre bandes juvenils, i cap d'ells tenia antecedents policials.