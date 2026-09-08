Detinguts 2 menors més per la seva presumpta relació amb el crim de Manresa

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors més de 16 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home de 45 anys a Manresa (Barcelona) el passat 1 de setembre, segons informen en un comunicat aquest dimarts.
Amb aquestes detencions, ja són quatre els menors detinguts en relació amb aquests fets, després que la policia catalana arrestés un menor de 15 anys i un altre de 16 l'endemà del crim.
La secció de menors del Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar un dia després dels dos primers arrestos l'internament en règim tancat per als dos menors.