Detinguts 2 menors a l'Hospitalet (Barcelona) per tocaments a 2 adolescents en una piscina

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts a la tarda 2 adolescents menors d'edat per presumptament fer tocaments a dues adolescents més en una piscina municipal de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), expliquen fonts policials a Europa Press.
Els fets van tenir llos al poliesportiu municipal L'Hospitalet Nord dimarts a la tarda, ha avançat 'El Caso'.
Els efectius policials s'hi van desplaçar per prendre declaració als testimonis que van alertar dels fets i van acabar detenint els dos menors.