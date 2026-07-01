Publicat 01/07/2026 15:34

Detinguts 2 menors a l'Hospitalet (Barcelona) per tocaments a 2 adolescents en una piscina

Archivo - Un vehicle dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts a la tarda 2 adolescents menors d'edat per presumptament fer tocaments a dues adolescents més en una piscina municipal de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), expliquen fonts policials a Europa Press.

Els fets van tenir llos al poliesportiu municipal L'Hospitalet Nord dimarts a la tarda, ha avançat 'El Caso'.

Els efectius policials s'hi van desplaçar per prendre declaració als testimonis que van alertar dels fets i van acabar detenint els dos menors.

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