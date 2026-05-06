Detinguts 9 menors a Sarrià de Barcelona per robatoris violents i danys a vehicles

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir entre la nit i matinada del 2 al 3 de maig 9 menors al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona per diversos incidents relacionats amb presumptes robatoris violents i danys a vehicles aparcats, informen fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Periódico', uns 20 joves van assaltar un altre grup de joves, també menors, per robar-los peces de roba i un altaveu, i els agents els van decomissar un esprai de gas pebre.
Per aquests fets es van activar diverses patrulles de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC), agents de paisà i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), que es van coordinar amb Guàrdia Urbana per detenir els 9 menors i identificar-ne la resta.
Dels 9 joves, 6 van ser detinguts com a presumptes autors de robatoris amb violència al carrer Cardenal Sentmenat i els altres tres per un delicte de danys, ja que van fer servir una moto de lloguer per provocar danys a dos cotxes i dues motos que estaven aparcades.
Finalment, els Mossos van aconseguir localitzar la majoria d'objectes robats a les víctimes, si bé cap d'ells va requerir assistència mèdica.