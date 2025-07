Detinguts 2 menors a Badalona per una presumpta agressió en una zona d'oci

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors a Badalona (Barcelona) per una presumpta agressió que es va produir divendres passat a la zona d'oci nocturn de Can Ribó, informen en una anotació a X recollida per Europa Press.

De fet, l'alcalde de la localitat, Xavier García Albiol, va publicar dimarts un vídeo a X amb la mare i el menor en què ella expressava "indignació" pels presumptes fets.

El mateix Albiol ha celebrat la detenció a través de les xarxes socials: "Molt satisfet d'anunciar que els Mossos han detingut els agressors", ha dit.