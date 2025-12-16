Detinguts 4 membres d'una família per cometre estafes bancàries amb mòbils robats a Barcelona

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 membres d'una mateixa família --un d'ells menor d'edat-- per presumptament cometre estafes bancàries amb mòbils robats, i 3 d'ells han estat detinguts després d'un operatiu amb una entrada i escrocoll en un domicili del districte de Ciutat Vella de Barcelona dijous passat.
Aquest dilluns es va detenir el quart membre de la família, sobre qui penjava una ordre de detenció vigent, en l'operatiu emmarcat dins el pla Kanpai, l'estratègia integral del cos per combatre la multireincidència delictiva, especialment en l'àmbit de furts i robatoris, informen aquest dilluns en un comunicat.
Els detinguts i els altres presumptes autors adquirien telèfons robats per accedir a dades confidencials i operar de manera fraudulenta a caixers automàtics i, de la trentena de terminals recuperats, 10 constava que estaven sostrets en furts i robatoris violents, i ja n'han retornat 4 a les víctimes.
Quant als 21 dispositius restants --tots d'alta gamma-- se n'està comprovant la procedència i es pretén tornar-los als seus propietaris en cas que també hagin estat robats.
A més, durant l'escorcoll es van intervenir 11 targetes SIM d'origen presumptament il·lícit que s'haurien utilitzat per desbloquejar els terminals sostrets i també es van localitzar 7.290 euros en efectiu, un ordinador portàtil i peces per cometre les estafes a caixers automàtics.
La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.