4 detinguts d'un grup que robava motos al Baix Llobregat i Barcelona

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal amb quatre detinguts d'entre 41 i 57 anys que presumptament robava motos a l'àrea del Baix Llobregat i Barcelona, i que posteriorment desballestaven per extreure'n diverses peces, informen aquest dijous en un comunicat.
La investigació va començar a finals del 2024 quan els agents van detectar tres homes en aquesta zona, i posteriorment es va localitzar un altre possible punt d'encobriment del mateix grup situat a Granollers (Barcelona).
En aquest sentit, els investigadors van detectar aquest agost que els tres primers continuaven amb la mateixa activitat delictiva i feien servir el traster de Granollers com a punt d'emmagatzematge de les peces robades, i també van comprovar que abans de desballestar-les, les motos robades es traslladaven a una zona de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona).
Va ser el 17 de setembre quan els agents van localitzar els investigats descarregant d'una furgoneta paquets voluminosos, i després de la investigació s'han recuperat 8 motos.
Finalment, es va inspeccionar l'interior del traster i es va localitzar una multitud de peces de motocicletes preparades en paquets per al seu trasllat al Nord d'Àfrica, i els quatre detinguts han quedat en llibertat en espera de ser requerits pel jutge.