Detinguts una mare i un fill acusats de tràfic de drogues a Tremp (Lleida)

LLEIDA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous una dona de 38 anys i el seu fill, de 18 anys, per presumptament traficar amb drogues a Tremp (Lleida), informen en un comunicat aquest dimarts.
La investigació va començar a principis d'estiu després d'esbrinar que en un pis de la localitat es traficava amb drogues, un fet que es va veure reforçat per l'increment d'incidents a la zona i la "constant" presència de persones desconegudes, la qual cosa va conduir a fer una sèrie de vigilàncies i seguiments en diferents dies i franges horàries.
Al domicili hi vivien un jove de 18 anys i la seva mare i, tot i que la persona més activa era el fill, alguna de les vendes les havia fet la mare, ja que en aquell moment ell no era al domicili, al qual es desplaçava amb patinet per vendre les substàncies estupefaents.
A l'interior s'ha localitzat les dues persones i en escorcollar el pis s'han trobat 51 grams de cocaïna, 10,2 grams de marihuana, tres bàscules de precisió, tres telèfons mòbils, una llibreta amb anotacions, retalls de plàstic i material divers per confeccionar les unitats de venda.
Davant les evidències, els investigadors els han detingut com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.