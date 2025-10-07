6 detinguts a la manifestació per Gaza d'aquest dimarts a Barcelona

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Sis persones han estat detingudes aquest dimarts a la nit en una nova manifestació per Gaza al centre de Barcelona, segons el balanç provisional dels Mossos d'Esquadra a les 22 hores.
Als sis se'ls ha detingut per desobediència i resistència i a un d'ells també se l'ha detingut per atemptar contra els agents de l'autoritat.
Tres agents dels Mossos d'Esquadra han resultat lesionats, així com un treballador d'un comerç de la Ronda de Sant Antoni, que ha estat vandalitzat durant la manifestació.
En concret, el local té danys en dues portes, dues vitrines, quatre monitors i una televisió.
La manifestació, convocada aquest dimarts per l'entitat Samidoun, de suport als presos palestins, ha congregat unes 400 persones a Barcelona des de les 18.30 hores, segons dades que la Guàrdia Urbana ha facilitat a Europa Press.