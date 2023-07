Detinguts a Madrid tres membres d'un grup que presumptament va robar a Barcelona rellotges valorats en 192.000 euros

MADRID, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb els Mossos d'Esquadra, han detingut a Madrid tres presumptes membres d'un grup criminal que presumptament va sostreure a Barcelona dos rellotges valorats en 192.000 euros el passat mes de maig.

Segons ha informat la policia en un comunicat, la banda especialitzada en robatoris violents de rellotges d'alta gamma ja havia actuat durant l'estiu de l'any passat a Madrid. Els detinguts es movien en motos de gran cilindrada i viatjaven entre totes dues ciutats per cometre els fets delictius.

El passat 9 de maig es va rebre la primera denúncia després que els autors van assaltar un turista. Un d'ells va agafar per darrere el coll de la víctima, va dir alguna cosa que no va entendre i li va estirar el rellotge que portava. Després del forcejament, l'agressor se'n va anar corrent fins a un lloc on l'esperava un altre home amb una motocicleta. El rellotge estava valorat en 52.000 euros.

Els investigadors van estar en contacte amb la víctima després dels fets, que va facilitar més dades sobre els autors i en va poder reconèixer un.

El 18 de maig es va conèixer un altre robatori amb el mateix modus operandi. En aquest cas, la víctima s'havia sentit prèviament observada per una persona asseguda en una terrassa del bar on es trobava, però no li va donar importància.

Més tard, se'n va anar a un establiment, i en sortir, un dels detinguts li va envoltar el coll amb el braç, la va agredir amb el mètode "mataleón" i la va empènyer a terra. Quan la víctima era a terra, el lladre li va arrencar el rellotge i se'l va emportar. Un home l'esperava amb una motocicleta per fugir ràpidament. El rellotge sostret està valorat en 140.000 euros.

ENTRE BARCELONA I MADRID

L'equip conjunt d'investigació ha constatat al llarg d'aquests mesos que els ara detinguts tenien una gran mobilitat i es movien en motos de gran cilindrada entre totes dues ciutats. Els Mossos d'Esquadra els van identificar a Barcelona i es van coordinar amb la Policia Nacional, que els va detenir a Madrid el passat 5 de juliol.

Estaven allotjats en un hotel, on es va fer una entrada voluntària, s'hi van localitzar diners i es van recuperar joies i telèfons. El 6 de juliol van passar a disposició judicial a Madrid i el jutge va decretar l'ingrés a la presó per als tres detinguts.