9 detinguts en l'operatiu contra una xarxa de tràfic de drogues entre Catalunya i França

L'operatiu dels Mossos d'Esquadra i el Servei de Vigilància Duanera (DAVA) d'aquest dimarts contra una xarxa de tràfic internacional de drogues entre Catalunya i França s'ha saldat amb nou detinguts (3 dones i 6 homes) després de diverses entrades i escorcolls a Figueres, Salt (Girona) i Argentona (Barcelona).
En total, s'han desmantellat dues plantacions de marihuana i s'han decomissat 20 quilos d'haixix, i també s'han intervingut diverses armes de foc i diners en efectiu, informen els Mossos en un comunicat a X recollit per Europa Press.
El dispositiu ha comptat amb més de 200 agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), el Grup Especial d'Intervenció (GEI), la Brigada Mòbil (Brimo), l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), Seguretat Ciutadana i l'helicòpter.