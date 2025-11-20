Detinguts 5 lladres que van intentar robar a 3 camions a l'AP-7 a Sant Gregori (Girona)

GIRONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc presumptes lladres que van ser interceptats a l'AP-7 després de fugir en veure's sorpresos quan intentaven robar la càrrega de tres camions aparcats en una àrea de servei situada a Sant Gregori (Girona).
Els lladres van ser vistos movent-se entre els camions aparcats i quan els van ordenar que s'aturessin van fugir a gran velocitat amb els llums apagats i fent canvis de carril constants fins que van ser detinguts en una rotonda en sortir de l'autopista, informen en un comunicat aquest dijous.
La patrulla dels Mossos va constatar que havien tallat la lona dels camions, per la qual cosa van ser detinguts i van passar a disposició judicial el mateix dia dels fets.