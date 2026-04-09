Detinguts 2 lladres reincidents que fingien ser policies a l'AP-7 a la Roca (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat 2 d'abril dos homes de 21 i 50 anys a l'AP-7 a l'altura de la Roca del Vallès (Barcelona) que presumptament es feien passar per policies, feien parar els vehicles i els intentaven robar, si bé tots dos acumulaven múltiples antecedents per delictes contra el patrimoni.
De fet, una conductora va manifestar que la van intentar aturar a l'autopista i com que ella no els va fer cas, van encendre uns llums que semblaven de cotxe policial i van fer senyals amb una llanterna, fets que es van produir abans de la detenció.
Dins el cotxe van localitzar aquests objectes i el conductor no va poder acreditar el permís de conduir i tots dos van ser detinguts i van passar a disposició judicial el 6 d'abril.