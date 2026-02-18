Detinguts 3 lladres per un robatori amb força de 150 trams de cable de coure a Gelida

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 14 de febrer tres homes per un presumpte robatori amb força de 150 trams de cable de coure de telefonia prop del funicular de Gelida (Barcelona), informen en un comunicat aquest dimecres.
Una patrulla de Trànsit va identificar una furgoneta aturada al voral de l'AP-7 i en l'escorcoll van localitzar 150 trams de cable de coure tallats d'uns dos metres de llarg cadascun i un gruix de tres centímetres, a més de diverses eines per extreure'l.
Les primeres gestions van determinar que els detinguts es van aturar al voral amb la intenció de recollir el material robat en un punt de la zona, on no van poder accedir per la presència de la via del tren.
Dels tres detinguts, dos són homes de 44 anys amb 10 i 7 antecedents, i el tercer un jove de 21 anys sense antecedents.
Els arrestats van quedar en llibertat en espera de judici després de declarar a comissaria i la investigació continua oberta per determinar si tenen relació amb fets similars anteriors.