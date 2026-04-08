4 detinguts a l'Hospitalet de Llobregat, un d'ells menor, per tràfic d'haixix

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts dos homes de 19 i 20 anys, una dona de 20 i un menor d'edat per presumpte tràfic de drogues a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), després que els agents trobessin dins el seu vehicle 78 grams d'haixix i material per al seu empaquetatge i distribució.
Els fets es van produir de matinada, quan una patrulla va detectar un vehicle que circulava a gran velocitat i posteriorment van constatar que el conductor no tenia permís per conduir, informa la policia en un comunicat.
Durant la inspecció del cotxe també van trobar diners en efectiu fraccionat, passamuntanyes i documentació de terceres persones que no eren al lloc dels fets, per la qual cosa tots quatre van ser detinguts --el menor també per conduir sense carnet-- i han passat a disposició judicial i a la Fiscalia de menors.