Detinguts 2 joves a Tàrrega (Lleida) per 4 robatoris amb violència a ancians

LLEIDA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Tàrrega (Lleida) a dos joves de 25 i 20 anys --el primer com a presumpte autor de 4 delictes de robatori amb violència i 2 delictes de lesions i el segon per un delicte de robatori amb violència i un delicte de lesions--, que triaven com a víctimes a ancians, informa la policia en un comunicat.
Les detencions, efectuades aquest dijous, són resultat d'una investigació iniciada a l'estiu arran d'una sèrie de robatoris violents a persones d'edat avançada a Tàrrega.
El primer cas es va produir al juliol quan un jove va arrencar una cadena d'or a una dona, causant-li lesions, mentre que els altres fets, molt similars, es van produir els dies 3, 4 i 5 d'octubre a diferents carrers de la mateixa població.
Divendres passat la Policia Local de Tàrrega va identificar un jove que coincidia amb la descripció del principal sospitós dels robatoris i això va permetre centrar les indagacions de la Unitat d'Investigació de Cervera, que va contactar amb les víctimes i aquestes van reconèixer el sospitós com la persona que les havia assaltat.
Finalment, el dijous els Mossos van detenir al principal autor d'aquests fets, així com a un segon jove --tots dos amb antecedents-- que hauria participat en el darrer.