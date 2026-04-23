Detinguts 4 joves a Salou (Tarragona), un d'ells menor, per provocar danys a 16 vehicles

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
TARRAGONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres 4 joves, un d'ells menor d'edat, com a presumptes autors d'un delicte de danys a 16 vehicles a Salou (Tarragona).
En un comunicat, han explicat que els fets van tenir lloc a les 5.00 hores quan una patrulla, que feia treballs de seguretat ciutadana, va observar un grup de quatre joves caminant per la zona, i en adonar-se de la presència policial, els nois van accelerar el pas i es van allunyar ràpidament del lloc.
L'actitud dels joves va despertar les sospites de la policia catalana i, poc després, un ciutadà va requerir l'atenció dels agents i els va informar que els nois havien provocat danys a diversos vehicle estacionats al carrer.
Segons els Mossos, la descripció facilitada pel testimoni coincidia plenament amb la dels quatre joves que la patrulla havia vist moments abans.
Els autors haurien recorregut el tram inicial del carrer del Nord, des de la cruïlla amb la plaça Europa fins a aproximadament la meitat del carrer, i haurien colpejat els retrovisors dels cotxes aparcats a la via pública.
Els agents van localitzar ràpidament els quatre sospitosos a uns 50 metres del lloc dels fets i, després de fer les comprovacions pertinents, van constatar danys en un total de 16 vehicles.
Després d'això, van detenir els joves, un de 19 anys, dos de 18 i el menor d'edat: els tres primers han passat a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de Tarragona, i el quart davant la Fiscalia de Menors.