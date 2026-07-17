Detinguts 3 joves per unes presumptes agressions en grup difoses per les xarxes

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de l'Eixample han detingut 3 homes d'entre 18 i 22 anys com a presumptes autors de diversos delictes contra la integritat moral i lesions lleus relacionats amb unes agressions a Barcelona la matinada del 5 de juliol, difoses per les xarxes socials.
Dijous es va establir un dispositiu policial que va culminar amb la detenció de tres dels principals investigats, un quart implicat va declarar voluntàriament davant els investigadors i un cinquè continua pendent de localització, amb una ordre policial de detenció vigent, informen en un comunicat aquest divendres.
La investigació va començar amb la detecció d'uns vídeos virals per diverses xarxes socials i en les imatges es podia observar un grup de joves que agredia de manera "indiscriminada" diferents persones a la via pública mentre registraven les accions amb telèfons mòbils.
Les gestions policials van permetre identificar diverses víctimes i recollir el seu testimoni i, gràcies a l'anàlisi de les imatges, les declaracions dels testimonis i la col·laboració ciutadana i de la seguretat privada de l'oci nocturn, se'ls va poder identificar.
La investigació ha acreditat "fins ara" sis agressions, algunes de les quals van provocar lesions lleus a les víctimes, i consideren que l'objectiu dels autors era gravar les escenes i difondre-les públicament per obtenir notorietat a les xarxes socials.
HI HA "MÉS VÍCTIMES"
Els investigadors han pogut acreditar diverses agressions, però tenen constància que hi ha més víctimes que encara no han denunciat els fets.
En aquest sentit, els Mossos fan una crida a totes aquelles persones que hagin estat víctimes d'alguna agressió aquella matinada o que es reconeguin en les imatges perquè contactin amb la policia.