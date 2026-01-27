Detinguts 4 joves i 1 menor per robar amb força en una empresa dels Plans de Sió (Lleida)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat 4 joves d'entre 18 i 29 anys i 1 menor de 17 anys per un robatori amb força en una empresa dels Plans de Sió (Lleida) durant la nit anterior, informen en un comunicat aquest dimarts.
Uns treballadors de l'empresa es van adonar que en una de les naus hi havia un desconegut amb una eina "tipus pota de cabra" a les mans i en actitud vigilant i, després de ser enxampat pels treballadors, l'home va cridar i de dins la nau va sortir un grup de persones, que van fugir corrents del recinte.
Els treballadors van comprovar que havien forçat el cadenat de la porta i dins la nau estaven apilant uns motors i estris per endur-se'ls.
Amb la descripció dels lladres i la del vehicle amb el qual havien fugit, els Mossos van iniciar una cerca i, hores més tard, van localitzar i detenir els cinc presumptes lladres a Cervera (Lleida).
El cos va posar en coneixement de la Fiscalia de Menors la detenció del menor d'edat, el qual va posar en llibertat, i la resta de detinguts --tots ells amb antecedents-- van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia a Cervera dissabte.