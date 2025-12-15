Detinguts 9 joves, 7 dels quals menors, per dues baralles a l'estació de Mollerussa

LLEIDA 15 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut 9 joves --7 dels quals menors i 2 de 18 i 20 anys-- com a presumptes autors d'un delicte de baralla tumultuària per dues baralles a l'estació de Mollerussa (Lleida), a més 2 més de 18 i 21 anys que van aprofitar els fets per sostreure una bossa i una motxilla, ha informat la policia en un comunicat aquest dilluns.
Les dues baralles es van produir l'11 i el 12 de novembre a l'andana i a l'exterior de l'estació de tren de Mollerussa, respectivament, i hi van participar nombrosos joves, per la qual cosa els fets van tenir un important impacte mediàtic i van provocar alarma social.
Arran d'aquests fets es va obrir una investigació que ha permès identificar un total de 28 persones relacionades amb aquestes baralles i, en paral·lel, es va desplegar un dispositiu policial per evitar nous conflictes a la zona.
Finalment, entre el 4 i l'11 de desembre, els Mossos van detenir 9 dels joves a Mollerussa, Tàrrega i Cervera (Lleida), entre ells els que van exhibir un bat de beisbol d'alumini i una navalla, i apunten que el motiu de la baralla va ser un conflicte entre dos dels menors i que els altres s'hi van afegir.
Els 9 detinguts van quedar en llibertat el mateix dia de la detenció, després de declarar a la comissaria i amb l'obligatorietat de presentar-se davant el jutjat de Lleida que instrueix el cas i de la Fiscalia de Menors.