GIRONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Policia Nacional han dut a terme durant els últims dies diversos dispositius de control a la Jonquera (Girona) que han acabat amb la intervenció de més de 5.700 paquets de tabac de contraban, valorats en més de 16.000 euros, i la detenció de dues persones per delictes relacionats amb el trànsit de drogues, després d'intervenir-los més de set quilograms de marihuana.
Segons informa el cos policial en un comunicat, en un d'aquests dispositius els agents van identificar un vehicle que els seus ocupants podrien haver fet servir per a presumptes robatoris en camions, coneguts com a delictes de tipus "teloner".
Després de dur a terme les comprovacions oportunes i escorcollar el vehicle, els policies van localitzar i intervenir diversos artefactes i eines susceptibles de fer-se servir en aquests fets delictius, entre els quals destaquen serres, tornavisos i ganivets, entre altres objectes d'interès policial.
CONTRABAN DE TABAC
En els controls a diferents autobusos que feien trajectes internacionals amb destinació a França els agents van detectar diverses infraccions relacionades amb el contraban de tabac.
En una d'aquestes inspeccions es van aixecar dues actes per contraban amb la intervenció de 1.055 paquets de tabac, i a més, els agents van localitzar dues maletes de les quals no se'n va poder identificar els propietaris i que contenien 2.000 paquets més.
En un altre dels controls realitzats a un autobús, els policies van intervenir 2.661 paquets, el valor dels quals al mercat ascendeix a 16.387,50 euros, per la qual cosa es va procedir a la detenció d'aquests homes per delicte de contraban.
Aquestes actuacions van permetre obtenir un total de més de 5.700 paquets intervinguts en els diferents dispositius desplegats.