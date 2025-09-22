3 detinguts i un investigat en un operatiu a restaurants i locals d'oci de Tarragona

TARRAGONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres a la nit tres persones en un operatiu a locals de restauració i oci nocturn de Roquetes i Tortosa (Tarragona), a més d'investigar-ne una altra per presumpte delicte contra els drets dels treballadors.
Concretament, l'operatiu es va dur a terme en un local de restauració de Roquetes i un altre de Tortosa, a més d'un establiment d'oci nocturn d'aquest últim municipi, i en total es van identificar 51 persones, informen aquest dilluns fonts policials a Europa Press.
De les detencions, corresponen a un incompliment de la llei d'estrangeria i una altra, a resistència i desobediència als agents, i en total hi van participar 50 efectius dels Mossos, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Local i personal d'Inspecció de Treball de la Generalitat.